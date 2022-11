SASTAVI MUNDIJALSKI TIKET PO SVOJOJ MERI: Iskoristi slobodnu igru u Meridianu i pusti mašti na volju!

Prati Svetsko, kladi se u Meridianu i sastavi tiket po svojoj meri!

Samo dva dana ostala su do početka novog izdanja Svetskog prvenstva, a to je dovoljno vremena da istražite fantastičnu ponudu sportske kladionice Meridian, pokupite bonuse i sastavite mundijalski tiket!

Sigurni smo da nijedan fudbalski događaj, pogotovo ne Svetko prvenstvo, ne može proći bez omiljene poslastice svih ljubitelja sporta, a to je online kladjenje.

Ako do sada niste – čekirajte ponudu Meridiana, jer ova kladionica donosi SPECIJAL ZA MUNDIJAL OD ČAK 5.000 IGARA, ali to nije sve – one najzanimljivije možete kreirati sami!

Meridian je poznat kao kuća najvećih bonusa, ali i po slobodnoj igri, koja vam daje priliku da pustite mašti na volju i sami kreirate igru!

Koliko puta ste samo pomislili “zašto nema kvota na ovo, zašto nema kvota na ono”? Mnogo puta, znamo. E, pa – imamo rešenje za sve vas kreativce!

FIRST MINUTE PONUDA – SASTAVI TIKET ZA SVETSKO, POKLANJAMO TI 2.000 DINARA!!!

Dakle, možete se kladiti na bilo koji sportski događaj koji vam padne na pamet. Bilo koja moguća ili nemoguća situacija na meču i tokom samog šampionata – izbor je na vama!

Osmislite proslavu gola, broj golova, reakcije tokom utakmice, možda neko novo bacanje kapitenske trake… Pustite mašti na volju i sastavite tiket po vašoj meri!

Naravno, uz standardno NAJVEĆE KVOTE NA PLANETI. A, da biste to mogli da uradite – potrebno je da se registrujete na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji, a tada vam na račun stiže i 2.000 RSD bonusa i to BEZ USLOVA!

Dakle, sve je spremno za potpuni užitak u najvećoj fudbalskoj smotri na svetu.

NOVO U MERIDIANU: U periodu trajanja Svetskog prvenstva u fudbalu učestvuj u promociji POGODI NAJVEĆU KVOTU i budi među 30 najboljih, jer su nagrade svetske! Pobednici su oni igrači koji na kraju takmičarskog perioda budu imali tiket sa najvećom pogođenom kvotom, a ono što je važno – tiket ne mora biti dobitan. Saznaj detalje OVDE i priključi se zabavi!