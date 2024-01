Predavanje na Prinstonu i druga zapažena gostovanja profesorke Svetlane Tomić u Sjedinjenim Američkim Državama

Na pozivameričkih prestižnihinstitucija, redovnaprofesorkaFakultetazastranejezike Alfa BK Univerziteta, dr Svetlana Tomić, održala je predavanja o aktuelnimtemamaizučavanjasrpskogjezikairaspravamakoje u Srbijigodinamatrajupovodomrodnoosetljivogjezika. Na Svartmorkoledžu, koji je rangiranmeđuprvih pet koledža u SAD-u, 29. novembra 2023. temanjenogpredavanja je bila “Debate o rodnoosetljivomjeziku u Srbiji”.ProfesorkaTomić je upoređivala debate u medijimaiorganizovanimdijalozima u kojimasuizostajalečinjeniceizistorijesrpskogjezikaiuvidi u rezultatenaučnihistraživanja.

Nekolikodanakasnije,5. decembra, naOdsekuzaslavistikuUniverzitetaPrinston, profesorkaTomić je održalapredavanje“Pitanjeroda u srpskomjeziku: metodologija u ideološkojzamci”.U tekućimdebatamaona je kaoproblematičneizdvojilaignorisanjeiskrivanječinjenicanesamoizistorijejezikavećistandardizacijejezika; skrenula je pažnjunanacionalizam u jeziku, seksističkeimizoginestrategije, kaoinajezikmržnjekojim seširihomofobijairodofobija.

UniverzitetPrinstonvažizanajboljerangiranuniverzitet u SAD-u.

Krajem 2023. profesorkaTomić imala je takođeveoma zapaženoizlaganje na 75.konvenciji Udruženjazaslovenske, istočnoevropskeievroazijskestudije(Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – ASEEES) u Filadelfiji. Tom prilikompredstavila je istraživanje o dekolonijalizacijiznanja o književnicama u istorijamasrpskeknjiževnosti.Analizirajućiodnospisacadomaćihškolskihiuniverzitetskihudžbenikapremapojaviženskeintelektualne eliteiz19.veka,Tomić je skrenulapažnjunavišedecenijskoprenošenjepogrešnihčinjenicairedukovanog znanja o ulozižena u pisanojtradiciji. Ovajšablon se potomprenosionaameričkeuniverziteteiprojektekojisu se ticalištampanjaipreštampavanjaprevodaantologijasrpskeproze.

IstraživanjaprofesorkeSvetlaneTomićzapaženasui u domaćojjavnostizbogtemeljitosti, iscrpnostiiinterdisciplinarnosti. Skrećemopažnju da je nedavnozanaučni rad dobiladvapriznanja. U februaru 2022. zadecenijskidoprinosstvaranjuznanjaizfeminističkihirodnihstudija u Srbijidobila je nagradu “AnđelkaMilić”kojudodeljuje SEFEM –sekcijaSrpskogsociološkogdruštva. U junuistegodinenjenaknjiga The Hidden History of New Women in Serbian Culture: Toward a New History of Literature (Rowman& Littlefield; Lexington Books) dobila je nagraduSevernoameričkogdruštvazasrpskestudije (The North American Society for Serbian Studies) kaonajboljaknjigakoja je objavljenanaengleskomjeziku o aspektimasrpskedruštveneikulturneistorije.NjenpriručnikzafunkcionalnupismenostKnjigakojanedostajejednako je traženkodmladihistarih, a nekeodknjigapisacaizprošlostikoje je priređivalainspirisalesusavremeneautorezapisanjenovihdela.Tako je premaalbumuZatvoreniceu Srbijiiz 19.veka nastaodramskitekst “UspavankazaAleksijuRajčić”(nagrađeniizvođen u Narodnompozorištu). GostovanjaprofesorkeSvetlaneTomiću Americikrajemprošlegodinenesumnjivopotvrđujunjenmeđunarodniuspehisvedoče o kvalitetunastavnogkadraAlfa BK Univerziteta.