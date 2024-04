У спортском центру Динамик на Дорћолу одржан је 24. марта хуманитарни спектакл – велико финале ALL STAR утакмице Quantox IT лиге Србије. ИТ лига Србије је јединствено такмичење које окупља више од 40 компанија ИТ сектора из целе Србије, а које се у току целе године боре за пехар – али и за оне којима је помоћ најпотребнија. Организатори лиге, на челу са Quantox фондацијом, а уз подршку бројних спонзора и пријатеља пројекта, сваке године прикупљају вредну хуманитарну помоћ. Ове године помоћ је прикупљана за малог великог хероја Вука Петковића, који се бори против најтежег облика церебралне парализе и коме је хитно потребна операција у Турској – а за то му је потребна помоћ свих нас. Девет компанија и фондација ове године удружило се у хуманитарној мисији, уз велику подршку бројне публике која је на самом догађају донацијама директно помогла Вуков пут ка оздрављењу. Фондација Браћа Карић је уручила вредне награде најбољим спортистима, док је представник Фондације Урош Марковић водио програм хуманитарне утакмице. Више од десет спонзора и пријатеља хуманитарне утакмице, са бројним такмичарима и гостима прикупили су 168.600 динара – велика помоћ која се само мали део суме која је потребна Вуку за лечење у Турској. Позивамо јавност и људе доброг срца да помогну колико могу, па да сви заједно обезбедимо Вуку срећно детињство. Нашем малом хероју можете помоћи преко следећег линка: https://www.budihuman.rs/korisnik/1063/vuk-petkovic, а све о IT Лиги Србије прочитајте на њиховој званичној презентацији: https://itliga.rs/

Аутор фотографија: Маја Настић