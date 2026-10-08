БОГОЉУБ КАРИЋ носилац листе „Покрет снага Србије – БК“на парламентарним изборима 25. октобра 2026. годинеЗАЈЕЧАР И БОР — ЦАРСКА И РУДАРСКА СРБИЈА МОРАЈУПОНОВО ДА ЖИВЕ
Аутор фотографије Г.Н.
БОГОЉУБ КАРИЋ
носилац листе „Покрет снага Србије – БК“
на парламентарним изборима 25. октобра 2026. године
ЗАЈЕЧАР И БОР — ЦАРСКА И РУДАРСКА СРБИЈА МОРАЈУ ПОНОВО ДА ЖИВЕ
На данашњим скуповима у Зајечару и Бору доживео сам велике овације и снажну подршку грађана. Хвала им од срца.
Током ове посете источној Србији обишли смо и Бољевац и Сокобању, где смо разговарали са грађанима о њиховим проблемима и будућности овог краја.
Говорио сам народним језиком — једноставно и јасно. Говорио сам шта Зајечар и Бор представљају за породице које овде живе, али и шта представљају за целу нашу Србију.
Зајечар и Бор су огроман ресурс и национално богатство Србије.
То богатство морамо стратешким планом да развијамо, оживимо и ставимо у службу грађана и будућих генерација.
Наш програмски циљ је Србија у којој ће развијена привреда омогућити плате од 3.000 евра и пензије од 1.500 евра. Србија у којој пензионер не чека месецима на преглед, у којој су неопходни лекови бесплатни за пензионере и у којој сваки грађанин има доступно и достојанствено лечење.
Зато ми посебно значи подршка коју сам данас осетио међу грађанима Бора и Зајечара.
Хвала вам на поверењу. Оно нас обавезује да радимо још више.
ЗАЈЕЧАР — ЦАРСКИ ГРАД СРБИЈЕ
Недалеко од Зајечара налази се Гамзиград — Феликс Ромулијана, царска палата римског императора Галерија, рођеног на овим просторима.
То није само наше археолошко налазиште.
То је светска баштина.
Зато кажем: Зајечар мора да постане један од великих туристичких центара овог дела Европе и да тежи месту међу најпознатијим историјским туристичким дестинацијама света.
Ко има царску палату, Гамзиград, римско наслеђе, бање, природу Тимочке Крајине, културу и традицију — тај има богатство које нико не може да му однесе и које се не може преселити у другу државу.
Али Зајечар није само историја.
Зајечар је некада био и град фабрика.
Кристал. Порцелан. КТК. Тимоградња. Пивара. Производња. Радници. Извоз.
Само Кристал је у најбољим годинама запошљавао више од 5.000 људи.
После 2000. године велики део индустријских капацитета Србије је нестао, угашен или сведен на далеко мању меру.
Зато Србија поново мора да производи.
Морамо да отварамо фабрике.
Морамо да запошљавамо људе.
Морамо да вратимо живот нашим градовима.
БОР — НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО СРБИЈЕ
А неколико десетина километара даље налази се друго огромно благо Србије — Бор.
Бакар.
Злато.
Сребро.
Руде и минерали.
То није обична роба.
То је породично сребро Србије.
Државе су се вековима бориле за земљу, руде, воду, енергију и минерале.
А ми немамо право да оно што су нам генерације остављале вековима једноставно продамо и потрошимо.
У Бору је кинески Зијин 2018. године постао стратешки партнер и већински власник некадашњег РТБ Бора са 63 одсто власништва, док је држава Србија задржала 37 одсто.
Из тога морамо да извучемо поуку за будућност.
Инвеститори су добродошли.
Кинески. Европски. Амерички. Са свих страна света.
Капитал је добродошао.
Најбоља технологија је добродошла.
Знање је добродошло.
Али стратешка природна богатства Србије не смеју бити нешто што једна генерација политичара може трајно да отуђи.
Будућност морају бити партнерства и заједничка улагања у којима Србија и њени грађани чувају свој трајни интерес у националном богатству.
НЕ СМЕМО ИЗВОЗИТИ САМО РУДУ
И није довољно само ископати руду.
Није довољно продати сировину.
Хоћу да Бор буде европски центар рударства, металургије и најсавременије финалне прераде.
Да овде стварамо производе највише вредности.
Да овде прерађујемо бакар.
Да овде прерађујемо злато и сребро.
Да овде развијамо нове материјале, технологије и индустрију XXИ века.
Да овде буду факултети, институти, лабораторије, инжењери и најбољи стручњаци.
Наш циљ мора бити да што већи део вредности сваке тоне наше руде остане у Србији.
Не треба Србија да извози своје богатство, па да после купује готов производ десет или сто пута скупље.
Србија мора да ствара финални производ.
То је пут до високих плата.
То је пут до високих пензија.
То је пут до богатих породица и богатих градова.
НЕМА ЗЛАТА ВРЕДНИЈЕГ ОД ЗДРАВЉА ДЕТЕТА
А постоји један услов преко којег нема преговора.
Здравље људи.
У Бор су последњих година уложена значајна средства у реконструкцију топионице, системе за пречишћавање гасова и заштиту животне средине.
Али мене не интересује само колико је новца уложено.
Мене интересује резултат.
Ваздух који удишу деца Бора, Мајданпека, Зајечара и целе источне Србије мора да испуњава најстроже европске и светске стандарде — сваког дана, 24 часа дневно.
Нема инвестиције која је вреднија од живота детета.
Нема тоне бакра која је вреднија од здравља једне породице.
Нема килограма злата који је вреднији од чистог ваздуха који удишу наша деца.
И нема профита који може да буде оправдање за загађен ваздух, воду или земљу.
Зато сваки будући уговор о експлоатацији стратешких ресурса мора да садржи најстроже еколошке обавезе, непрекидно независно мерење и пуну одговорност за свако прекорачење стандарда.
ПОРОДИЧНИ КАПИТАЛИЗАМ — ГРАЂАНИН МОРА БИТИ ВЛАСНИК
Управо овде, у Бору, најбоље се види зашто је прва тачка нашег програма Породични капитализам.
Ја хоћу Србију у којој грађанин није само посматрач сопственог националног богатства.
Хоћу да сваки грађанин Србије добије свој удео у националном богатству кроз акције чију циљану вредност постављамо на:
100.000 ЕВРА ПО ГРАЂАНИНУ.
У земљишту.
Рудама.
Енергетици.
Водама.
Шумама.
Државним компанијама.
И другој националној имовини која припада Србији.
Јер то богатство политичари нису донели од своје куће.
Није га створио један председник.
Није га створио један премијер.
Није га створио један министар.
То су стварале, браниле и остављале генерације наших предака.
Од Немањића до данас.
Политичар је привремени управник државе.
Није њен власник.
Нема право да се према националном богатству понаша као да је његова приватна имовина.
Власници Србије су њени грађани.
ИСТОЧНА СРБИЈА МОЖЕ ДА БУДЕ ЈЕДАН ОД НАЈБОГАТИЈИХ ДЕЛОВА ЕВРОПЕ
Зато Зајечар видим као царски град туризма, културе, нове индустрије и младих људи.
Бор видим као један од европских центара модерног и еколошки одговорног рударства, металургије и индустрије високе вредности.
Источну Србију видим као крај из којег људи више не одлазе.
Него долазе.
Враћају се.
Раде.
Оснивају породице.
Рађају децу.
Овде морају да остану новац, знање и највећи део вредности коју стварају наша природна богатства.
Да Србија поново гради.
Да Србија ради.
Да Србија рађа.
И да богатство Србије коначно ради за сваку породицу и сваког грађанина Србије.
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
носилац листе „Покрет снага Србије – БК“
на парламентарним изборима 25. октобра 2026. године
Видео и аудио линк https://we.tl/t-32KaAEhEKtn72YXL