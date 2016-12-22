ВРЕМЕ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: decembar 22, 2016 Kategorija: Сервисне информације | komentara : 0 22. децембар 2016. године четвртак, 22.12.2016 Ведро -3˚C 7˚C – 1.1 m/s петак, 23.12.2016 Ведро -2˚C 7˚C – 1.1 m/s субота, 24.12.2016 Делимично облачно -2˚C 7˚C – 0.6 m/s Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 14632 Povezani sadržaji ОД ДАНАС ПОЧИЊЕ ИЗДАВАЊЕ НОВИХ ПОВЛАСТИЦА ЗА ВОЖЊУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ВРЕМЕ ИСПЛАТА РЕДОВНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ВРЕМЕ