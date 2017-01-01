ВРЕМЕ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: januar 01, 2017 Kategorija: Сервисне информације | komentara : 0 1. јануар 2017. године недеља, 1.01.2017 Ведро -3˚C 5˚C – 1.1 m/s понедељак, 2.01.2017 Ведро -2˚C 7˚C – 1.7 m/s уторак, 3.01.2017 Сипећа киша -4˚C 3˚C 6.5 mm 2.8 m/s Tweet Share ‹ Prethodni O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 14735 Povezani sadržaji РАДНО ВРЕМЕ ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ ВРЕМЕ ЈП ГРАДАЦ: ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРУ ЗБОГ ДОЧЕКА НОВЕ ГОДИНЕ ВРЕМЕ