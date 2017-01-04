ДЕЛФИНА РАЈИЋ ДОБИТНИЦА ВУКОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2016.ГОДИНУ
4. јануар 2017. године
ДЕЛФИНА РАЈИЋ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ,
ДОБИТНИЦА ЈЕ ВУКОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2016.ГОДИНУ. ВУКОВА
НАГРАДА, КОЈУ ДОДЕЉУЈЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
СРБИЈЕ, ЋЕ ДЕЛФИНИ РАЈИЋ, ЗАЈЕДНО СА ОСТАЛИМ ДОБИТНИЦИМА,
БИТИ УРУЧЕНА ПОЧЕТКОМ ФЕБРУАРА, У БЕОГРАДУ.
ДОБИТНИЦА ЈЕ ВУКОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2016.ГОДИНУ. ВУКОВА
НАГРАДА, КОЈУ ДОДЕЉУЈЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
СРБИЈЕ, ЋЕ ДЕЛФИНИ РАЈИЋ, ЗАЈЕДНО СА ОСТАЛИМ ДОБИТНИЦИМА,
БИТИ УРУЧЕНА ПОЧЕТКОМ ФЕБРУАРА, У БЕОГРАДУ.