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ДЕЛФИНА РАЈИЋ ДОБИТНИЦА ВУКОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 04, 2017 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

4. јануар 2017. године

ДЕЛФИНА РАЈИЋ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ,
ДОБИТНИЦА ЈЕ ВУКОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2016.ГОДИНУ. ВУКОВА
НАГРАДА, КОЈУ ДОДЕЉУЈЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
СРБИЈЕ, ЋЕ ДЕЛФИНИ РАЈИЋ, ЗАЈЕДНО СА ОСТАЛИМ ДОБИТНИЦИМА,
БИТИ УРУЧЕНА ПОЧЕТКОМ ФЕБРУАРА, У БЕОГРАДУ.
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