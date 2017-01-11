Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ДО САДА У СРБИЈИ РЕГИСТРОВАНО 96 000 ОБОЛЕЛИХ ОД ГРИПА

ДО САДА У СРБИЈИ РЕГИСТРОВАНО 96 000 ОБОЛЕЛИХ ОД ГРИПА

Autor: Datum objavljivanja: januar 11, 2017 Kategorija: Друштво, Здравство | komentara : 0

11. јануар 2017. године

ДО САДА ЈЕ У СРБИЈИ ВИШЕ ОД 96 000 ЉУДИ ИМАЛО ГРИП ИЛИ ОБОЉЕЊА СЛИЧНА ГРИПУ, ЗВАНИЧНИ СУ ПОДАЦИ ИНСТИТУТА „БАТУТ“, АЛИ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА „ГРИПОЗНИХ“ ИМА ТРИ ПУТА ВИШЕ, ЈЕР СЕ ВЕЋИНА ЗА ПОМОЋ НИЈЕ ОБРАТИЛА ЛЕКАРИМА.

ЕПИДЕМИОЛОЗИ КАЖУ ДА НОВИ УДАР МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ
КАДА ПОЧНЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ, КАДА СЕ ДЕЦА ПОНОВО
ВРАТЕ У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ. ДОДАЈУ, ДА ЋЕ И ДАЉЕ НАЈВИШЕ
ОБОЛЕВАТИ ДЕЦА ШКОЛСКОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, КАО И
МЛАДИ, ДОК СУ СТАРИЈИ НА ВРЕМЕ ПРИМИЛИ ВАКЦИНЕ.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 14831

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top