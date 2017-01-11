ДО САДА У СРБИЈИ РЕГИСТРОВАНО 96 000 ОБОЛЕЛИХ ОД ГРИПА
11. јануар 2017. године
ДО САДА ЈЕ У СРБИЈИ ВИШЕ ОД 96 000 ЉУДИ ИМАЛО ГРИП ИЛИ ОБОЉЕЊА СЛИЧНА ГРИПУ, ЗВАНИЧНИ СУ ПОДАЦИ ИНСТИТУТА „БАТУТ“, АЛИ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА „ГРИПОЗНИХ“ ИМА ТРИ ПУТА ВИШЕ, ЈЕР СЕ ВЕЋИНА ЗА ПОМОЋ НИЈЕ ОБРАТИЛА ЛЕКАРИМА.
ЕПИДЕМИОЛОЗИ КАЖУ ДА НОВИ УДАР МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ
КАДА ПОЧНЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ, КАДА СЕ ДЕЦА ПОНОВО
ВРАТЕ У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ. ДОДАЈУ, ДА ЋЕ И ДАЉЕ НАЈВИШЕ
ОБОЛЕВАТИ ДЕЦА ШКОЛСКОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, КАО И
МЛАДИ, ДОК СУ СТАРИЈИ НА ВРЕМЕ ПРИМИЛИ ВАКЦИНЕ.