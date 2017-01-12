ГРАД ЧАЧАК ЗАПОЧИЊЕ АКЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА СТАНОВНИШТВА НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ
12. јануар 2017. године
ГРАД ЧАЧАК ОД СУТРА ЗАПОЧИЊЕ АКЦИЈУ
ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА СТАНОВНИШТВА НА СЕОСКОМ
ПОДРУЧЈУ.
ПРВО ЋЕ БИТИ ОБАВЉЕНИ ПРЕГЛЕДИ У НАЈУДАЉЕНИЈИМ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, А ПРЕМА ПЛАНУ, У ТОКУ ДАНА
ОБИЛАЗИЋЕ СЕ ДВА ДО ЧЕТИРИ СЕЛА, У ЗАВИСНОСТИ ОД
БРОЈА ОСОБА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕГЛЕДАТИ.
ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА СТАНОВНИШТВА НА СЕОСКОМ
ПОДРУЧЈУ.
ПРВО ЋЕ БИТИ ОБАВЉЕНИ ПРЕГЛЕДИ У НАЈУДАЉЕНИЈИМ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, А ПРЕМА ПЛАНУ, У ТОКУ ДАНА
ОБИЛАЗИЋЕ СЕ ДВА ДО ЧЕТИРИ СЕЛА, У ЗАВИСНОСТИ ОД
БРОЈА ОСОБА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕГЛЕДАТИ.