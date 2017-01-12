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ГРАД ЧАЧАК ЗАПОЧИЊЕ АКЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА СТАНОВНИШТВА НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 12, 2017 Kategorija: Друштво, Здравство | komentara : 0

12. јануар 2017. године

ГРАД ЧАЧАК ОД СУТРА ЗАПОЧИЊЕ АКЦИЈУ
ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА СТАНОВНИШТВА НА СЕОСКОМ
ПОДРУЧЈУ.
ПРВО ЋЕ БИТИ ОБАВЉЕНИ ПРЕГЛЕДИ У НАЈУДАЉЕНИЈИМ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, А ПРЕМА ПЛАНУ, У ТОКУ ДАНА
ОБИЛАЗИЋЕ СЕ ДВА ДО ЧЕТИРИ СЕЛА, У ЗАВИСНОСТИ ОД
БРОЈА ОСОБА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕГЛЕДАТИ.
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