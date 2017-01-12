НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА ПРИЈАВЉЕНА ЕПИДЕМИЈА ГРИПА
12. јануар 2017. године
НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА ЈУЧЕ ЈЕ ПРИЈАВЉЕНА ЕПИДЕМИЈА ГРИПА, А
НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ЧАЧАНСКОГ ЗАВОДА
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ДР ДАВОР ОБРЕНИЋ, РЕКАО ЈЕ У ИЗЈАВИ ЗА НАШУ
ТЕЛЕВИЗИЈУ ДА ЈЕ КОД ЧЕТИРИ ПАЦИЈЕНТА ПОТВРДЈЕН ВИРУС ГРИПА ТИП А(Х 3).
ЕПИДЕМИЈА ЈЕ ПРИЈАВЉЕНА, А ПРОГЛАШЕЊЕ ИДЕ КАДА ЈЕ ЕПИДЕМИЈА ОД ВЕЋЕГ
ЕПИДЕМИОЛОШКОГ И ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНОГ ЗНАЧАЈА. ТАДА ЕПИДЕМИЈУ
ПРОГЛАШАВА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА НА ПРЕДЛОГ ИНСТИТУТА “БАТУТ”-
ПОЈАШЊАВАЈУ ЕПИДЕМИОЛОЗИ.