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ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ БИБЛИОТЕКЕ У 2О16. ГОДИНЕ

Autor: Datum objavljivanja: januar 18, 2017 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

18. јануар 2017. године

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ НА
КОЈОЈ СУ БИЛИ ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ БИБЛИОТЕКЕ У
2О16. ГОДИНЕ. КАО И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ЈЕ
СУФИНАНСИРАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КЊИЖНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА
Е/ГЕНЕРАЦИЈЕ И ЛЕГАТ ФИЛИПОВИЋА. ТОМ ПРИЛИКОМ
ПРЕДСТАВЉЕНЕ СУ НАЈНОВИЈЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ У ИЗДАЊУ
БИБЛИОТЕКЕ, КАТАЛОГ ЛЕГАТА МИЛИВОЈА И БОЖИДАРКЕ
ФИЛИПОВИЋ И 22. БРОЈ СТРУЧНОГ ЧАСОПИСА ГЛАС
БИБЛИОТЕКЕ.
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