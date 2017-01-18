ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ БИБЛИОТЕКЕ У 2О16. ГОДИНЕ
18. јануар 2017. године
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ НА
КОЈОЈ СУ БИЛИ ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ БИБЛИОТЕКЕ У
2О16. ГОДИНЕ. КАО И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ЈЕ
СУФИНАНСИРАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КЊИЖНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА
Е/ГЕНЕРАЦИЈЕ И ЛЕГАТ ФИЛИПОВИЋА. ТОМ ПРИЛИКОМ
ПРЕДСТАВЉЕНЕ СУ НАЈНОВИЈЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ У ИЗДАЊУ
БИБЛИОТЕКЕ, КАТАЛОГ ЛЕГАТА МИЛИВОЈА И БОЖИДАРКЕ
ФИЛИПОВИЋ И 22. БРОЈ СТРУЧНОГ ЧАСОПИСА ГЛАС
БИБЛИОТЕКЕ.
ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ НА
КОЈОЈ СУ БИЛИ ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ БИБЛИОТЕКЕ У
2О16. ГОДИНЕ. КАО И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ЈЕ
СУФИНАНСИРАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КЊИЖНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА
Е/ГЕНЕРАЦИЈЕ И ЛЕГАТ ФИЛИПОВИЋА. ТОМ ПРИЛИКОМ
ПРЕДСТАВЉЕНЕ СУ НАЈНОВИЈЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ У ИЗДАЊУ
БИБЛИОТЕКЕ, КАТАЛОГ ЛЕГАТА МИЛИВОЈА И БОЖИДАРКЕ
ФИЛИПОВИЋ И 22. БРОЈ СТРУЧНОГ ЧАСОПИСА ГЛАС
БИБЛИОТЕКЕ.