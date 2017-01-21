ЗА СРЕДУ 25. ЈАНУАР ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
21. јануар 2017. године
ЗА СРЕДУ 25. ЈАНУАР ЗАКАЗАНА ЈЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА,
НА ЧИЈЕМ ДНЕВНОМ РЕДУ ЋЕ СЕ НАЋИ ТРИДЕСЕТ ТАЧАКА.
ОДОБРНИЦИ ЋЕ РАЗМАТРАТИ ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ, КАО И ПРОГРАМЕ ПОСЛОВАЊА
ЈКП”ДУБОКО”,”РЗАВ”АРИЉЕ”, ВОДОВОД-ЧАЧАК,МОРАВАЦ-
МРЧАЈЕВЦИ, ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ”ЧАЧАК, ЈП ГРАДАЦ.НА ДНЕВНОМ
РЕДУ ДЕСЕТОГ СКУПШТИНСКОГ ЗАСЕДАЊА ЋЕ СЕ НАЋИ И
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕДЈЕЊА ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА ОВУ ГОДИНУ, ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА. ОДБОРНИЦИ ЋЕ РАСПРАВЉАТИ И О
ПРОГРАМИМА ПОСЛОВАЊА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ГРАДСКОГ
ЗЕЛЕНИЛА, КОМУНАЛЦА, НАУЧНО ТЕБОЛОШКОГ ПАРКА, КАО И
УСТАНОВА КУЛТУРЕ.
ПОЧЕТАК СЕДНИЦЕ ЗАКАЗАН ЈЕ ЗА 1О САТИ.