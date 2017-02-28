ДЕЛЕГАЦИЈА ЧАЧКА У УЗВРАТНОЈ ПОСЕТИ РИЈЕЦИ, ИСТРИ И ПРИМОРСКО – ГОРАНСКОЈ ЖУПАНИЈИ У ХРВАТСКОЈ
28. фебруар 2017. године
ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА, НА ПОЗИВ УДРУЖЕЊА ХРВАТСКО-СРПСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА РИЈЕКА,
ДЕЛЕГАЦИЈА КОЈУ СУ ЧИНИЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ЧАЧКА, ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, АТОМСКЕ БАЊЕ ГОРЊА ТРЕПЧА, КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „МИЛИСАВ ПЕТРОВИЋ“ ИЗ ПАРМЕНЦА И КАРНЕВАЛСКА ГРУПА ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ УПРИЛИЧИЛА ЈЕ УЗВРАТНУ ПОСЕТУ РИЈЕЦИ, У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ, КОЈА ТРАЈЕ ВЕЋ ДУЖЕ ВРЕМЕ. ТОМ ПРИЛИКОМ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРИЈЕМ У ПРИМОРСКО-ГОРАНСКОЈ ЖУПАНИЈИ, КАО И ПОСЕТА 34. МЕЂУНАРОДНОМ РИЈЕЧКОМ КАРНЕВАЛУ, ОПШТИНАМА ОПАТИЈА И УМАГ.