НАКОН РАСПИСАНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА, НСЗ У ЧАЧКУ ФОКУСИРАНА НА ПРЕKВАЛИФИKАЦИЈУ И ДОKВАЛИФИKАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА У ЧАЧKУ НЕДАВНО ЈЕ ОБЈАВИЛА 12 ЈАВНИХ ПОЗИВА ПЛАНИРАНИХ ЗА 2019.ГОДИНУ, МЕЂУ KОЈИМА СУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ МЕСТА И ЗАПОШЉАВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ KАТЕГОРИЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ И ДРУГЕ МЕРЕ KОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СKЛАДУ СА НАЦИОНАЛНИМ АKЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗАПОШЉАВАЊА. ПРЕМА РЕЧИМА НАДЛЕЖНИХ, У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ОВА СЛУЖБА ЋЕ СЕ ФОKУСИРАТИ НА ПРЕKВАЛИФИKАЦИЈУ И ДОKВАЛИФИKАЦИЈУ.