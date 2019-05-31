У ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ УПРИЛИЧЕН ПРИЈЕМ НАЈБОЉИХ ТАКМИЧАРА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: maj 31, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0 У ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ УПРИЛИЧЕН ПРИЈЕМ НАЈБОЉИХ ТАКМИЧАРА У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ. ‹ Prethodni O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 16569 Povezani sadržaji КУД „СРПСКИ ЈЕЛЕК“ ДОЧЕКАО ГОСТЕ ИЗ ЗУБИНОГ ПОТОКА НАСТАВЉЕНА ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ РАДНИЧКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА У ЧАЧКУ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА И СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА НА ФТН-у ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ПРОФЕСОРА ИЗ ЛИТВАНИЈЕ