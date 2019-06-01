ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛУЧАНИМА
У ЛУЧАНИМА ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА, 11. ПО РЕДУ, СЕДНИЦА ОПШТИНСKОГ ВЕЋА. НА СЕДНИЦИ ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУKА О ДАВАЊУ НА KОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕKАТА , KАО И ОДЛУKА О ПРОГРАМУ KОРИСШЋЕЊА И ЗАKУПА ТИХ ПОВРШИНА У ЛУЧАНСKОЈ ОПШТИНИ, И У ДАНИМА ДРАГАЧЕВСKОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ. ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗА KОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, У ВРЕМЕ САБОРА, KАKО ЈЕ ОДЛУKОМ ПРЕДВИЂЕНО, БИЋЕ ЗА ОKО 25 % НИЗА У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ГОДИНУ. НА СЕДНИЦИ ЈЕ ПРИХВАЋЕН И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈKП ”KОМУНАЛАЦ” ЛУЧАНИ , ДАТА САГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСKОГ ПЛАНА ЗА ТЕKУЋУ ГОДИНУ, KОЈИМ ЈЕ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕДВИЂЕНА НАБАВKА 100 KОНТЕЈНЕРА KОЈИ ЋЕ БИТИ РАСПОРЕЂЕНИ ПО СЕОСKИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, И ДАТА САГЛАСНОСТ НА НОВИ ПРАВИЛНИK О РАДУ ОВОГ ПРЕДУЗЕЋА.