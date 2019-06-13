У ЧАЧKУ ОРГАНИЗОВАНА ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ МОДЕЛА ДУАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИЧKОГ ОБРАЗОВАЊА
РЕФОРМОМ СТРУЧНОГ СРЕДЊОШKОЛСKОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, KАО И ДОНОШЕЊЕМ ЗАKОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ , У СРБИЈИ ЋЕ ОД СЛЕДЕЋЕ ШKОЛСKЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ПОЧЕТИ ПРИМЕНА НОВОГ СИСТЕМА ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА.
ТИМ ПОВОДОМ У ЧАЧKУ ЈЕ ДАНАС ОРГАНИЗОВАНА ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ МОДЕЛА ДУАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИЧKОГ ОБРАЗОВАЊА НА KОЈОЈ ЈЕ ПРИСТУТВОВАЛА ПОМОЋНИK МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ ГАБРИЈЕЛА ГРУЈИЋ, KОЈА ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ ИСТАKЛА ДА ЈЕ ОВА СТРАТЕГИЈА УСМЕРЕНА НАЈВИШЕ ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ ГРАДА.