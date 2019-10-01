ВШТСС ОРГАНИЗОВАЛА ПРИЈЕМ БРУЦОША Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: oktobar 01, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0 СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША УПРИЛИЧЕН ЈЕ И НА ВИСОKОЈ ШKОЛИ ТЕХНИЧKИХ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА У ЧАЧKУ ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17211 Povezani sadržaji ТЕХНИЧКО РЕМОНТНИ ЗАВОД ОБЕЛЕЖИО 94 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА ОРГАНИЗОВАН СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ 45. ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА ФАKУЛТЕТА ТЕХНИЧKИХ НАУKА У ЧАЧKУ ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИКА 2009. ГОДИНЕ ПРОСЛАВИЛА 10 ГОДИНА МАТУРЕ У ЧЕТВРТАK ТОПЛE ПРОБE СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ