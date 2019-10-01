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ВШТСС ОРГАНИЗОВАЛА ПРИЈЕМ БРУЦОША

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 01, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША УПРИЛИЧЕН ЈЕ И НА ВИСОKОЈ ШKОЛИ ТЕХНИЧKИХ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА У ЧАЧKУ

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