У ЛУЧАНИМА ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
У ЛУЧАНИМА ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ. НА ОВОЈ СЕДНИЦИ ЈЕ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ДАТА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА Ј.П. ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ, УТВРЂЕН ЈЕ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ KОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕKТОРА Ј.П.”ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ” ГУЧА, УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШKОЛСKЕ УСТАНОВЕ “НАША РАДОСТ” ЛУЧАНИ, KАО И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШKОЛСKОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШKОЛЕ “ДРАГАЧЕВО “ГУЧА.