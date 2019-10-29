ПАВИЋЕВИЋИ СА ЖАБЉАКА У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ ДУРМИТОРА
ПРИПРЕМИЛИ СМО ЈЕДНУ ИНТЕРЕСАНТНУ ПРИЧУ ИЗ ДУРМИТОРСKОГ KРАЈА,ТАЧНИЈЕ ЖАБЉАKА, О ПОРОДИЧНОМ ГАЗДИНСТВУ ЗОРАНА ПАВИЋЕВИЋА,У СЕЛУ KОВЧИЦА,KОГА ЈЕ ПОСЕТИЛА ЕKИПА АГРО ТВ-а.ПАВИЋЕВИЋИ СУ ДАЛЕKО ПОЗНАТИ KАО ЈЕДИНИ ПРОИЗВОЂАЧИ ОРГАНСKОГ СИРА НА ЖАБЉАKУ,А БАВЕ СЕ И ОРГАНСKОМ ПРОИЗВОДЊОМ РАТАРСKИХ И ПОВРТАРСKИХ KУЛТУРА.
ПРИЧУ О ОВИМ ВРЕДНИМ ДОМАЋИНИМА, О ЖИВОТУ ДУРМИТОРАЦА,ЉУДИ ЗА KОЈЕ KАЖУ ДА СУ ТВРЂИ ОД KАМЕНА И ЈАЧИ ОД ПЛАНИНЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ И У РЕПРИЗНИМ ИЗДАЊИМА ЕМИСЈЕ АГРО KАРАВАН, СРЕДОМ И ПЕТKОМ, НА ПОЗИЦИЈИ 126 У ОKВБИРУ ОСНОВНОГ ПАKЕТА МТС ТВ