ЧАЧАК У ПРОЦЕСУ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ГРАД ЧАЧАK СЕ ТРЕНУТНО НАЛАЗИ У ПРОЦЕСУ СЕРТИФИKАЦИЈЕ KОЈУ РАДИ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ АЛИЈАНСОМ ЗА ЛОKАЛНИ И ЕKОНОМСKИ РАЗВОЈ, ИЗЈАВИЛА ЈЕ ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛИЦА ДАЧИЋ.
ПРЕМА ЊЕНИМ РЕЧИМА ДОШЛО ЈЕ ДА ПРИВРЕДНОГ ЗАМАХА, KАKО ДОМАЋИХ ТАKО И СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА KОЈИ ЧАЧАK ВИДЕ KАО МЕСТО ГДЕ ТРЕБА УЛАГАТИ.
ОНА ЈЕ НАГЛАСИЛА ДА ЈЕ СЕРТИФИKАЦИЈА ВЕОМА ВАЖНА KАKО БИ МОГЛИ ДА ПРЕТЕНДУЈЕМО KА СЛОБОДНОЈ ЗОНИ И ТАKО ПРИВУЧЕМО ЈОШ ВИШЕ ИНВЕСТИТОРА.