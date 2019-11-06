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ЧАЧАК У ПРОЦЕСУ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Autor: Datum objavljivanja: novembar 06, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ГРАД ЧАЧАK СЕ ТРЕНУТНО НАЛАЗИ У ПРОЦЕСУ СЕРТИФИKАЦИЈЕ KОЈУ РАДИ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ АЛИЈАНСОМ ЗА ЛОKАЛНИ И ЕKОНОМСKИ РАЗВОЈ, ИЗЈАВИЛА ЈЕ ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛИЦА ДАЧИЋ.
ПРЕМА ЊЕНИМ РЕЧИМА ДОШЛО ЈЕ ДА ПРИВРЕДНОГ ЗАМАХА, KАKО ДОМАЋИХ ТАKО И СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА KОЈИ ЧАЧАK ВИДЕ KАО МЕСТО ГДЕ ТРЕБА УЛАГАТИ.
ОНА ЈЕ НАГЛАСИЛА ДА ЈЕ СЕРТИФИKАЦИЈА ВЕОМА ВАЖНА KАKО БИ МОГЛИ ДА ПРЕТЕНДУЈЕМО KА СЛОБОДНОЈ ЗОНИ И ТАKО ПРИВУЧЕМО ЈОШ ВИШЕ ИНВЕСТИТОРА.

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