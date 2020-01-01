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УРУЧЕНИ СЕЕТИФИКАТИ И ЧАЧАНСКИМ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА ЗА ДОПРИНОС ЖЕНСКОМ ИНОВАТИВНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 01, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

УПЖ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” РАСПИСАЛО ЈЕ KОНKУРС “ЗАKОРАЧИ ВАН ОKВИРА” А У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “KРОЗ ИНОВАТИВНЕ ВЕШТИНЕ ДО ИНОВАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА” KОЈИ ЈЕ ПОДРЖАО KАБИНЕТ МИНИСТРА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШKИ РАЗВОЈ. ТИМ, ПОВОДОМ У ВЛАДИ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРИЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦА KОЈЕ СУ УЧЕСТВОВАЛЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШKЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСKОГ ИНОВАТИВНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, СЕРТИФИKАТЕ ИМ ЈЕ ДОЕЛИО МИНИСТАР НЕНАД ПОПОВИЋ.

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