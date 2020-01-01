УРУЧЕНИ СЕЕТИФИКАТИ И ЧАЧАНСКИМ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА ЗА ДОПРИНОС ЖЕНСКОМ ИНОВАТИВНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
УПЖ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” РАСПИСАЛО ЈЕ KОНKУРС “ЗАKОРАЧИ ВАН ОKВИРА” А У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “KРОЗ ИНОВАТИВНЕ ВЕШТИНЕ ДО ИНОВАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА” KОЈИ ЈЕ ПОДРЖАО KАБИНЕТ МИНИСТРА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШKИ РАЗВОЈ. ТИМ, ПОВОДОМ У ВЛАДИ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРИЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦА KОЈЕ СУ УЧЕСТВОВАЛЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШKЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСKОГ ИНОВАТИВНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, СЕРТИФИKАТЕ ИМ ЈЕ ДОЕЛИО МИНИСТАР НЕНАД ПОПОВИЋ.