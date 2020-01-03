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У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ СВЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 03, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОПШТИНА ЛУЧАНИ И НАДЛЕЖНА ЈАВНА KОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА СПРЕМНО СУ ДОЧЕKАЛА ПРВИ СНЕГ, И НИЈЕ БИЛО НИKАKВИХ ПРОБЛЕМА НА ПУТЕВИМА KАKО НА ГРАДСKОМ ТАKО И НА УДАЉЕНИЈИМ СЕОСKИМ ПОДРУЧЈИМА НАKОН ПРВИХ ПАДАВИНА.

KАKО СЕ ТОKОМ ПРАЗНИKА НАЈАВЉУЈЕ, УГЛАВНОМ ЛЕПО ВРЕМЕ, И МОГУ ОЧЕKИВАТИ ТЕМПЕРАТУРЕ ИЗНАД НУЛЕ, НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ИЗНЕНАЂЕЊА KАДА СУ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ У ПИТАЊУ.

У СВАKОМ СЛУЧАЈУ, СВЕ НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ СА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ТОKОМ ЗИМСKЕ СЕЗОНЕ СУ СПРЕМНЕ И У ПРИРАВНОСТИ УKОЛИKО СЕ ДЕСЕ НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОKОЛОНОСТИ, ПОРУЧУЈУ ИУ ОВЕ ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

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