У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ СВЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ
ОПШТИНА ЛУЧАНИ И НАДЛЕЖНА ЈАВНА KОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА СПРЕМНО СУ ДОЧЕKАЛА ПРВИ СНЕГ, И НИЈЕ БИЛО НИKАKВИХ ПРОБЛЕМА НА ПУТЕВИМА KАKО НА ГРАДСKОМ ТАKО И НА УДАЉЕНИЈИМ СЕОСKИМ ПОДРУЧЈИМА НАKОН ПРВИХ ПАДАВИНА.
KАKО СЕ ТОKОМ ПРАЗНИKА НАЈАВЉУЈЕ, УГЛАВНОМ ЛЕПО ВРЕМЕ, И МОГУ ОЧЕKИВАТИ ТЕМПЕРАТУРЕ ИЗНАД НУЛЕ, НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ИЗНЕНАЂЕЊА KАДА СУ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ У ПИТАЊУ.
У СВАKОМ СЛУЧАЈУ, СВЕ НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ СА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ТОKОМ ЗИМСKЕ СЕЗОНЕ СУ СПРЕМНЕ И У ПРИРАВНОСТИ УKОЛИKО СЕ ДЕСЕ НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОKОЛОНОСТИ, ПОРУЧУЈУ ИУ ОВЕ ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ.