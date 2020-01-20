ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА РАДА ТЕПАВЧЕВИЋА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: januar 20, 2020 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0 У ЛИКОВНОМ САЛОНУ ДОМА КУЛТУРЕ ОТВОРЕНА ЈЕ ИЗЛОЖБА СЛИКА РАДА ТЕПАВЧЕВИЋА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17801 Povezani sadržaji УСКОРО ПОМОЋ САМОХРАНОЈ МАЈЦИ НЕВЕНИ ШИПЕТИЋ ОДРЖАНА 30. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛУЧАНИМА СТАРТУЈЕ ДРУГИ ДЕО КОШАРКАШКОГ ПРВЕНСТВА У СРПСКОЈ ЛИГИ ГРУПА ЗАПА У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ НЕКАДАШЊЕ ФАБРИКЕ “ЦЕР” ЗА ПОТРЕБЕ НТП-а