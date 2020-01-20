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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА РАДА ТЕПАВЧЕВИЋА

Autor: Datum objavljivanja: januar 20, 2020 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

У ЛИКОВНОМ САЛОНУ ДОМА КУЛТУРЕ ОТВОРЕНА ЈЕ ИЗЛОЖБА СЛИКА РАДА ТЕПАВЧЕВИЋА.

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