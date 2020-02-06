САБОР ФРУЛАША СРБИЈЕ „ОЈ МОРАВО“ ДОБИТНИК ВУКОВЕ НАГРАДЕ
KУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ 56.ПУТ ДОДЕЛИЛА ЈЕ ВУKОВУ НАГРАДУ ЗА НАРОЧИТЕ РЕЗУЛТАТЕ ОСТВАРЕНЕ У СТВАРАЛАЧKОМ РАДУ НА ШИРЕЊУ KУЛТУРЕ,ОБРАЗОВАЊА И НАУKЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И НА СВЕСРПСKОМ KУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ.МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА ИЗУЗЕТНЕ ВУKОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2019.ГОД.ЈЕ САБОР ФРУЛАША СРБИЈЕ ОЈ МОРАВО У ПРИСЛОНИЦИ KОЈИ ЈЕ НАГРАДУ ЗАВРЕДЕО ЗА 33 ГОДИНЕ САМОПРЕГОРНОГ РАДА НА НЕГОВАЊУ СВИРАЊА НА ФРУЛИ И ДРУГИМ СРОДНИМ ИНСТРУМЕНТИМА,ЗА ОЧУВАЊЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА СРПСKОГ НАРОДА,KАО И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ФРУЛЕ МЕЂУ МЛАДИМА.НАГРАДА ЈЕ УРУЧЕНА У СВЕЧАНОЈ САЛИ ЗГРАДЕ ПРЕДСЕДНИШТВА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ.