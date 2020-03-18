ИЗВЕШТАЈ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ЧАЧКУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: mart 18, 2020 Kategorija: Друштво, Здравство | komentara : 0 ОПШТА БОЛНИЦА У ЧАЧКУ ИЗДАЛА ЈЕ САОПШТЕЊЕ У КОМЕ СЕ НАВОДИ СЛЕДЕЋЕ ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18137 Povezani sadržaji ИЗВЕШТАЈ 6. САСТАНКА РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ЧАЧКУ ГОРЊОМИЛАНОВАЧКА ОПШТИНА ПРЕДУЗЕЛЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ОДРЖАН ШТАБ ЗА ВЕНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЛУЧАНИМА ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ