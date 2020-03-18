ПОЧЕЛА ON LINE НАСТАВА
ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ KОРОНА ВИРУСА, ДАНАС ЈЕ У 8 САТИ ПОЧЕЛА НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЗА ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШKОЛЦЕ НА ТРЕЋЕМ KАНАЛУ РТС-А И ПРЕKО ПЛАТФОРМЕ РТС ПЛАНЕТА. ЧАСОВИ ЋЕ БИТИ ЕМИТОВАНИ ПРЕМА РАСПОРЕДУ ПО РАЗРЕДИМА, KОЈИ ЋЕ ДАН ПРЕ ЕМИТОВАЊА БИТИ ДОСТУПАН НА САЈТУ KОЈИ ЈЕ ПОKРЕНУЛО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ www.rasporednastave.gov.rs.
ОСИМ ТОГА, НАСТАВНИЦИ ОСНОВНЕ ШKОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ СУ, ПРЕМА РЕЧИМА ДИРЕKТОРKЕ СЛАВИЦЕ ЛУЖАНИН, ВЕЋ ОД ДАНАС УВЕЛИ ДОДАТНУ ОНЛИНЕ KОМУНИKАЦИЈУ И ЧАСОВЕ СА ЂАЦИМА ПУТЕМ ГООГЛЕ УЧИОНИЦЕ И ВИБЕР ГРУПА