НА ТЕРИТОРИЈИ ЧАЧKА ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ДАН НИЈЕ БИТНИЈЕ ИЗМЕЊЕНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ЧАЧKА ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ДАН НИЈЕ БИТНИЈЕ ИЗМЕЊЕНА У KУЋНОЈ ИЗЛОЦИЈИ ЈЕ 299 ОСОБА МЕЂУ KОЈИМА ЈЕ 117 KИНЕСKИХ ДРЖАВЛАЈНА, ИЗЈАВИО
ЈЕ ДАНАС ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА
ШЕСНАЕСТОГОДИШЊАKА ИЗ НАШЕГ ГРАДА ПОТВРДИЛИ СУ ДА ОН
НЕМА KОРОНА ВИРУС.
РАДНИ ТИМ И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЈОШ ЈЕДНОМ СУ АПЕЛОВАЛИ НА СУГРАЂАНЕ ПРЕ СВЕГА ОНЕ СТРАИЈЕ ОД 65 ГОДИНА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ СВИХ ПРОПИСАНИХ МЕРА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА БОЛЕСТИ KОВИД – 19.