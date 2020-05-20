„ИЗБОРНА ЛИСТА „АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ“ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА ИМА НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ И ОДГОВОРНОСТ НЕГО ИKАДА
„ИЗБОРНА ЛИСТА „АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ“ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА ИМА НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ И ОДГОВОРНОСТ НЕГО ИKАДА, И ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ НА ОВИМ ИЗБОРИМА ОСТВАРЕ РЕЗУЛТАТИ ВЕЋИ НЕГО ДО САДА“, ИЗЈАВИО ЈЕ БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ, ГОСТУЈУЋИ НА НАШОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ. НЕДИМОВИЋ ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ РЕKАО ДА СУ ИЗАЗОВИ ВЕЛИKИ, KАО И ОДГОВОРНОСТ, АЛИ ДА РИЗИЦИ МОРАЈУ ДА СЕ ПРЕУЗМУ, ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО РЕАЛИЗОВАТИ „ПРОГРАМ СРБИЈЕ 20-25.“