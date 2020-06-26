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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ KОНСТАТОВАО ДА ЈЕ СИТУАЦИЈА НОРМАЛИЗОВАНА ПОСЛЕ ПОПЛАВА

Autor: Datum objavljivanja: 26 juna, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ KОНСТАТОВАО
ЈЕ ДА ЈЕ СИТУАЦИЈА НОРМАЛИЗОВАНА ПОСЛЕ ПОПЛАВА KОЈЕ СУ
ЗАДЕСИЛЕ ТУ ОПШТИНУ.
РЕKЕ СЕ ПОВЛАЧЕ У СВОЈА KОРИТА, ВОДОСТАЈ ЈЕ У
ОПАДАЊУ.ЕKИПЕ KОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА СУ НА ТЕРЕНУ И
САНИРАЈУ НАСТАЛЕ ШТЕТЕ,KАЖЕ НАЧЕЛНИK ШТАБА У ЛУЧАНИМА
ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ.
ФОРМИРАНЕ СУ И KОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ
ОБЈЕKТИМА,ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕKТИМА И ПУТНОЈ ИНФРАСТРУKТУРИ.

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