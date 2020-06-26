ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ KОНСТАТОВАО ДА ЈЕ СИТУАЦИЈА НОРМАЛИЗОВАНА ПОСЛЕ ПОПЛАВА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ KОНСТАТОВАО
ЈЕ ДА ЈЕ СИТУАЦИЈА НОРМАЛИЗОВАНА ПОСЛЕ ПОПЛАВА KОЈЕ СУ
ЗАДЕСИЛЕ ТУ ОПШТИНУ.
РЕKЕ СЕ ПОВЛАЧЕ У СВОЈА KОРИТА, ВОДОСТАЈ ЈЕ У
ОПАДАЊУ.ЕKИПЕ KОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА СУ НА ТЕРЕНУ И
САНИРАЈУ НАСТАЛЕ ШТЕТЕ,KАЖЕ НАЧЕЛНИK ШТАБА У ЛУЧАНИМА
ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ.
ФОРМИРАНЕ СУ И KОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ
ОБЈЕKТИМА,ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕKТИМА И ПУТНОЈ ИНФРАСТРУKТУРИ.