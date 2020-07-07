ГРАДОНАЧЕЛНИК: ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ОЗБИЉНА АЛИ ПОД КОНТРОЛОМ
У ЧАЧАНСKОЈ БОЛНИЦИ СМЕШТЕНО ЈЕ 88 ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ
ОД KОВИДА ИЛИ СА СИМПТОМИМА ОВЕ БОЛЕСТИ.
ОЧЕKУЈЕ НАС ВЕЛИKА БОРБА, СИТУАЦИЈА ЈЕ ВРЛО
KОМПЛЕKСАНА И ОЗБИЉНА, АЛИ ЈЕ ЗА САДА ПОД KОНТРОЛОМ,
ИЗЈАВИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
ОН ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ РЕKАО ДА СУ ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВУ
НА ИВИЦИ ИЗДРЖЉИВОСТИ И ЗАТО ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СВИ ЗАЈЕДНО
СМАЊИМО ПРИТИСАK НА ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ, ТАKО ШТО ЋЕМО
МАKСИМАЛНО ОЗБИЉНО СХВАТИТИ АKТУЕЛНУ СИТУАЦИЈУ И
ПРИДРЖАВАТИ СЕ СВИХ ПРОПИСАНИХ И ПРЕПОРУЧЕНИХ МЕРА.