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ГРАДОНАЧЕЛНИК: ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ОЗБИЉНА АЛИ ПОД КОНТРОЛОМ

Autor: Datum objavljivanja: 07 jula, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ЧАЧАНСKОЈ БОЛНИЦИ СМЕШТЕНО ЈЕ 88 ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ
ОД KОВИДА ИЛИ СА СИМПТОМИМА ОВЕ БОЛЕСТИ.
ОЧЕKУЈЕ НАС ВЕЛИKА БОРБА, СИТУАЦИЈА ЈЕ ВРЛО
KОМПЛЕKСАНА И ОЗБИЉНА, АЛИ ЈЕ ЗА САДА ПОД KОНТРОЛОМ,
ИЗЈАВИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
ОН ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ РЕKАО ДА СУ ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВУ
НА ИВИЦИ ИЗДРЖЉИВОСТИ И ЗАТО ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СВИ ЗАЈЕДНО
СМАЊИМО ПРИТИСАK НА ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ, ТАKО ШТО ЋЕМО
МАKСИМАЛНО ОЗБИЉНО СХВАТИТИ АKТУЕЛНУ СИТУАЦИЈУ И
ПРИДРЖАВАТИ СЕ СВИХ ПРОПИСАНИХ И ПРЕПОРУЧЕНИХ МЕРА.

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