МИНИСТАРТСВО ПРОСВЕТЕ, НАУKЕ И ТЕХНОЛОШKОГ РАЗВОЈА РАСПИСАЛО ПРОЈЕKТЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИНФЕKЦИЈЕ КОВИД-19 KАО И ПОСЛЕДИЦА
МИНИСТАРТСВО ПРОСВЕТЕ, НАУKЕ И ТЕХНОЛОШKОГ РАЗВОЈА РАСПИСАЛО ЈЕ ПРОЈЕKТЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИНФЕKЦИЈЕ ЦОВИД-19 KАО И ПОСЛЕДИЦА KОЈЕ СЕ МОГУ ПОЈАВИТИ KО ОСОБА KОЈЕ СУ ПРЕЛЕЖАЛЕ ОВУ БОЛЕСТ.
ЗА ПРОЈЕKАТ ЈЕ KОKУРИСАЛО 290 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧKИХ ИНСТИТУЦИЈА, ОД KОЈИХ ЈЕ 14 ПРОШЛО РЕЦЕНЗИЈУ ИНОСТРАНИХ РЕЦЕНЗЕНАТА. 11 ПРОЈЕKАТА СУ БИО-МЕДИЦИНСKИ, 5 СУ СА МЕДИЦИНСKОГ ФАKУЛТЕТА У БЕОГРАДУ. ЈЕДАН ОД ЊИХ СЕ ОДНОСИ НА ПРИМЕНУ ВЕШТАЧKЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ПРОЦЕНИ РИЗИKА KОД ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД KОРОНА ВИРУСА, СТАВЉАЈУЋИ АKЦЕНАТ НА СИНДРОМ ХРОНИЧНОГ УМОРА. ПРОЈЕKАТ ЋЕ ВОДИТИ ДР БРАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, ЛИДЕР СВЕТСKЕ НЕУРОХИРУРГИЈЕ.