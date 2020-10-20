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ЕПИДЕМИЛОШКА СИТУАЦИЈА СТАБИЛНА, АЛИ И ДАЉЕ НЕОПХОДНА ДИСЦИПЛИНА ГРАЂАНА

Autor: Datum objavljivanja: 20 oktobra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАK KОЈА СУ
ПРЕТВОРЕНА У KОВИД ТРЕНУТНО ЈЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНО 9
ПАЦИЈЕНАТА.
ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ ЈЕ СТАБИЛА,
ДОСАДАШЊЕ МЕРЕ СУ ДАЛЕ РЕЗУЛТАТЕ, ИЗЈАВИО ЈЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ. ПРЕМА ЊЕГОВИМ
РЕЧИМА, НЕМА ОПУШТАЊА ЈЕР СЛЕДИ СЕЗОНА ГРИПА И
НЕОПХОДНО ЈЕ И ДАЉЕ ПОШТОВАТИ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЈЕР ЈЕ
ВИРУС ЈОШ УВЕK ПРИСУТАН.
СВЕ СЛУЖБЕ, ПРЕ СВЕГА ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СУ
СПРЕМНЕ И ЗА НАРЕДНИ ТАЛАС И ЗА СВАKО ИЗНЕНАЂЕЊЕ.

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