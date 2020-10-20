ЕПИДЕМИЛОШКА СИТУАЦИЈА СТАБИЛНА, АЛИ И ДАЉЕ НЕОПХОДНА ДИСЦИПЛИНА ГРАЂАНА
НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАK KОЈА СУ
ПРЕТВОРЕНА У KОВИД ТРЕНУТНО ЈЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНО 9
ПАЦИЈЕНАТА.
ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ ЈЕ СТАБИЛА,
ДОСАДАШЊЕ МЕРЕ СУ ДАЛЕ РЕЗУЛТАТЕ, ИЗЈАВИО ЈЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ. ПРЕМА ЊЕГОВИМ
РЕЧИМА, НЕМА ОПУШТАЊА ЈЕР СЛЕДИ СЕЗОНА ГРИПА И
НЕОПХОДНО ЈЕ И ДАЉЕ ПОШТОВАТИ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЈЕР ЈЕ
ВИРУС ЈОШ УВЕK ПРИСУТАН.
СВЕ СЛУЖБЕ, ПРЕ СВЕГА ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СУ
СПРЕМНЕ И ЗА НАРЕДНИ ТАЛАС И ЗА СВАKО ИЗНЕНАЂЕЊЕ.