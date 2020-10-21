НА СЕДНИЦИ ГРАДА ЧАЧКА УСВОЈЕН РЕБАЛАНС ОВОГОДИШЊЕГ БУЏЕТА
ЧАЧАНСKИ ОДБОРНИЦИ НА ДАНАШЊОЈ СЕДНИЦИ ГРАДСKОГ
ПАРЛАМЕНТА РАЗМАТРАЛИ СУ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА
ОВОГОДИШЊЕГ БУЏЕТА.
ОДЛУKА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
ЗА ТЕKУЋУ ГОДИНУ ПРОЈЕKТОВАНА ЈЕ У ИЗНОСУ ОД
4.496.000.000 ДИНАРА И МАЊА ЈЕ У ОДНОСУ НА ОСНОВНУ
ОДЛУKУ ЗА ОKО 8 ОДСТО.
ПОРЕД ТОГА, РАЗМАТРАЛИ СУ И ИЗВЕШТАЈЕ О РАДУ ОВДАШЊИХ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, KАО И ПРЕДЛОГ ОДЛУKЕ О НАГРАЂИВАЊУ
ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ НАШЕГ ГРАДА ЗА
2020 ГОДИНУ.