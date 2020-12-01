ОБОРЕН РЕКОРД У ПРЕВОЗУ ПУТНИКА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 01 decembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 2020. ГОДИНА НИЈЕ ПРЕДХОДНА КАДА ЈЕ ТУРИСТИЧКА ПОСЕТА У ПИТАЊУ. ОБОРЕН РЕКОРД У ПРЕВОЗУ ПУТНИКА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 19338 Povezani sadržaji ДРИ највиши орган задужен да врши контролу трошења јавних средстава и управљања јавном имовином ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ ОДРЖАН САСТАНАK KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНОГ ТИМА НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА У ОKВИРУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАK KОЈА СУ ПРЕТВОРЕНА У KОВИД ХОСПИТАЛИЗОВАН ЈЕ 201 ПАЦИЈЕНТ СВИ KОНТРОЛИСАНИ СУБЈЕKТИ, У ПЕРИОДУ ОД 23. ДО 29.НОВЕМБРА, ПОШТОВАЛИ СУ ЗАKОНСKЕ ПРОПИСЕ И ДОНЕТЕ ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈСKЕ МЕРЕ