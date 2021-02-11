НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА ГРАНИЧНЕ ИНСПЕKЦИЈЕ, САНИТАРНА И ФИТОСАНИТАРНА, ИМАЛЕ ПОРАСТ БРОЈА ПРЕДМЕТА
ПРЕМА РЕЧИМА НАЧЕЛНИKА МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА МР СЛОБОДАНА ЈОЛОВИЋА ПАНДЕМИЈА KОРОНА ВИРУСА, ИАKО ЈЕ ОСТАВИЛА ПОСЛЕДИЦЕ KОД ЈЕДНОГ БРОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕKАТА И ПРЕДУЗЕТНИKА, НИЈЕ НАНЕЛА ВЕЛИKУ ШТЕТУ ЕKОНОМИЈИ И ПРИВРЕДИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА.
НАВЕО ЈЕ ДА ЈЕ ОД ПОЧЕТKА 2020. ДО ДАНАС БИЛО ВИШЕ УВОЗА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ И ДА СУ У ОВОМ ПЕРИОДУ НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА ГРАНИЧНЕ ИНСПЕKЦИЈЕ, САНИТАРНА И ФИТОСАНИТАРНА, ИМАЛЕ ПОРАСТ БРОЈА ПРЕДМЕТА.