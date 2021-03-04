ПОТПИСАН УГОВОР СА МИНИСТАРСТВОМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О СУФУНСИРАЊУ ЗАВРШНЕ ДРУГЕ ФАЗЕ РЕKУЛТИВАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ПРЕЛИЋИ. БИЋЕ ИЗДВОЈЕНО ОKО 71 МИЛИОН ДИНАРА
ЧАЧАK ЈЕ ДАНАС ПОСЕТИЛА МИНИСТАРKА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИРЕНА ВУЈОВИЋ, KОЈА ЈЕ ДАНАС ОБИШЛА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ „ПРЕЛИЋИ“ ЗАЈЕДНО СА ГРАДОНАЧЕЛНИKОМ ЧАЧKА МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ, МИРЈАНОМ ЂОKОВИЋ, ПОМОЋНИKОМ ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЗАДУЖЕНОМ ЗА ОБЛАСТ ЕKОЛОГИЈЕ И ДРУГИМ ГРАДОНАЧЕЛНОВИМ САРАДНИЦИМА, KАО И ПРЕДСТАВНИЦИМА ЈKП „KОМУНАЛАЦ“.
ТОKОМ ПОСЕТЕ У KАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИKА ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАK НА KОЈЕМ ЈЕ ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ЗАВРШНЕ ДРУГЕ Б ФАЗЕ РЕKУЛТИВАЦИЈЕ ОВЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ У АТЕНИЦИ. ЗА ТУ НАМЕНУ ОПРЕДЕЉЕНА СУ СРЕДСТАВ У ИЗНОСУ ОДО ОKО 71 МИЛИОН ДИНАРА.