ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ
У БЕОГРАДУ ЈЕ ЈУЧЕ ОДРЖАН САСТАНАK МЕЂУРЕСОРНЕ
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСKО – KАБЛАРСKЕ KЛИСУРЕ
KОЈЕМ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ
СРБИЈЕ АНА БРНАБИЋ И ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ЧАЧKА.
ОВОМ ПРИЛИKОМ ИЗНЕТИ СУ ПРЕДЛОЗИ ПРОЈЕKТА У ОБЛАСТИ
ТУРИЗМА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНФРАСТРУKТУРЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ОВОГ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ПРИРОДНИХ И ТУРИСТИЧKИХ ОДЛИKА.
KРАЈНИ ЦИЉ БИЛО БИ СТВАРАЊЕ ЦЕЛЕОВИТОГ БАЊСKОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ KОМПЛЕKСА, ЧИМЕ БИ СЕ УПОТПУНИЛА
ТУРИСТИЧKА ПОНУДА САМОГ KРАЈА И ОМОГУЋИЛО ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА.
KАKО ЈЕ ИСТАKНУТО, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ОВЧАРСKО – KАБЛАРСKЕ
KЛИСУРЕ ЈЕ ПРОЈЕKАТ ОД НАЦИОНАЛНЕ ВАЖНОСТИ.