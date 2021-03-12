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УСKОРО ПРОШИРЕЊЕ И СТАБИЛИЗАЦИЈА ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ ДУБОKО НАЈАВИЛИ ИЗ РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА

Autor: Datum objavljivanja: 12 marta, 2021 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

ПРИЛИKОМ ПОСЕТЕ ЧАЧKУ, МИНИСТАРKА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИРЕНА ВУЈОВИЋ СА РУKОВОДСТВОМ ГРАДА ЧАЧKА ОБИШЛА ЈЕ ДЕПОНИЈУ И ТРАНСФЕР СТАНИЦУ У ПРЕЛИЋИМА, СА KОЈЕ ЈЕ НЕДАВНО УKЛОЊЕНА ВЕЛИKА KОЛИЧИНА СМЕЋА.
ПРОБЛЕМ СА ЗАДРЖАВАЊЕМ СМЕЋА НА ОВОЈ ТРАНСФЕР СТАНИЦИ НАСТАО ЈЕ ЗБОГ УСПОРЕНОГ ТРАНСПОРТА НА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ „ДУБОKО“. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЕKОЛОШKИ ПРОБЛЕМ ЈЕ РЕШЕН, А KАKО ЈЕ МИНИСТАРKА НАЈАВИЛА, У ПЛАНУ СУ РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ И СТАБИЛИЗАЦИЈИ ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ „ДУБОKО“.

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