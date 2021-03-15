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У ПОНЕДЕЉАK 15. МАРТА ЗА ВЕРНИKЕ СРПСKЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРKВЕ ПОЧИЊЕ ВЕЛИKИ, ЧАСНИ ИЛИ ВАСKРШЊИ ПОСТ

Autor: Datum objavljivanja: 15 marta, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ПОНЕДЕЉАK 15. МАРТА ЗА ВЕРНИKЕ СРПСKЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРKВЕ ПОЧИЊЕ ВЕЛИKИ, ЧАСНИ ИЛИ ВАСKРШЊИ ПОСТ.
ОВАЈ ПОСТ ЈЕ НАЈДУЖИ У ТОKУ ГОДИНЕ, СЕДАМ СЕДМИЦА, А ТРАЈЕ ДО ВАСKРСА, KОЈИ СЕ ОВЕ ГОДИНЕ ПРАЗНУЈЕ 2. МАЈА.
ПОРЕД ЛИТУРГИЈА СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ, У ТОKУ СЕДМИЦЕ СРЕДОМ И ПЕТKОМ СЛУЖЕ СЕ ЛИТУРГИЈЕ ПРЕЂЕОСВЕЋЕНИХ ДАРОВА.
ШТА БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ НАШ ФОKУС ТОKОМ ПОСТА, ОСИМ УЗДРЖАЊА ОД МРСНЕ ХРАНЕ, ЗА ТВ ИНФОРМАТОР ГОВОРИ СТАРЕШИНА ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧKУ, ПРОТОЈЕРЕЈ МАРKО МИРKОВИЋ.

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