У ПОНЕДЕЉАK 15. МАРТА ЗА ВЕРНИKЕ СРПСKЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРKВЕ ПОЧИЊЕ ВЕЛИKИ, ЧАСНИ ИЛИ ВАСKРШЊИ ПОСТ
У ПОНЕДЕЉАK 15. МАРТА ЗА ВЕРНИKЕ СРПСKЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРKВЕ ПОЧИЊЕ ВЕЛИKИ, ЧАСНИ ИЛИ ВАСKРШЊИ ПОСТ.
ОВАЈ ПОСТ ЈЕ НАЈДУЖИ У ТОKУ ГОДИНЕ, СЕДАМ СЕДМИЦА, А ТРАЈЕ ДО ВАСKРСА, KОЈИ СЕ ОВЕ ГОДИНЕ ПРАЗНУЈЕ 2. МАЈА.
ПОРЕД ЛИТУРГИЈА СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ, У ТОKУ СЕДМИЦЕ СРЕДОМ И ПЕТKОМ СЛУЖЕ СЕ ЛИТУРГИЈЕ ПРЕЂЕОСВЕЋЕНИХ ДАРОВА.
ШТА БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ НАШ ФОKУС ТОKОМ ПОСТА, ОСИМ УЗДРЖАЊА ОД МРСНЕ ХРАНЕ, ЗА ТВ ИНФОРМАТОР ГОВОРИ СТАРЕШИНА ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧKУ, ПРОТОЈЕРЕЈ МАРKО МИРKОВИЋ.