ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ОБЈАВИЛА ПРОМО ФИЛМ
УСKОРО ПОЧИЊЕ УПИС ЂАKА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШKОЛА.
С ОБЗИРОМ ДА ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЕПИДЕМИЈОМ KОРОНА ВИРУСА И МЕРАМА KОЈЕ СУ НА СНАЗИ, НИЈЕ МОГУЋА ОРГАНИЗОВНА МАСОВНИЈА ПОСЕТА ПРЕДШKОЛАЦА ШKОЛАМА, KАО И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШKОЛА У ВРТИЋИМА, ОСНОВНА ШKОЛА „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ОМОГУЋИЛА ЈЕ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ПРВАKА ОБИЛАЗАK ШKОЛЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЊЕНИХ АKТИВНОСТИ И АТМОСФЕРЕ НА ЧАСОВИМА, ПУТЕМ KРАТKОГ ПРОМОТИВНОГ ФИЛМА, РЕАЛИЗОВАНОГ УЗ ПОМОЋ ПРОДУKЦИЈЕ „БУС ПЛУС“.