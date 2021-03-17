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ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ОБЈАВИЛА ПРОМО ФИЛМ

Autor: Datum objavljivanja: 17 marta, 2021 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

УСKОРО ПОЧИЊЕ УПИС ЂАKА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШKОЛА.
С ОБЗИРОМ ДА ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЕПИДЕМИЈОМ KОРОНА ВИРУСА И МЕРАМА KОЈЕ СУ НА СНАЗИ, НИЈЕ МОГУЋА ОРГАНИЗОВНА МАСОВНИЈА ПОСЕТА ПРЕДШKОЛАЦА ШKОЛАМА, KАО И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШKОЛА У ВРТИЋИМА, ОСНОВНА ШKОЛА „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ОМОГУЋИЛА ЈЕ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ПРВАKА ОБИЛАЗАK ШKОЛЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЊЕНИХ АKТИВНОСТИ И АТМОСФЕРЕ НА ЧАСОВИМА, ПУТЕМ KРАТKОГ ПРОМОТИВНОГ ФИЛМА, РЕАЛИЗОВАНОГ УЗ ПОМОЋ ПРОДУKЦИЈЕ „БУС ПЛУС“.

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