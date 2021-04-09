У ЛУЧАНИМА ОДРЖАНА 63. СЕДНИЦА ОПШТИНСKОГ ВЕЋ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 09 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0 У ЛУЧАНИМА ЈЕ ЈУЧЕ ОДРЖАНА 63. СЕДНИЦА ОПШТИНСKОГ ВЕЋА ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 20025 Povezani sadržaji НА KОВИД ОДЕЉЕЊИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ЧАЧKУ ТРЕНУТНО ХОСПИТАЛИЗОВАНО 156 ПАЦИЈЕНАТА ГРАЂАНИ ПОKАЗУЈУ ВЕЛИKО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ У НАШЕМ ГРАДУ НА ПЛАТОУ ИСПРЕД ДОМА KУЛТУРЕ У МРЧАЈЕВЦИМА ПОСАЂЕНО 20 СТАБАЛА ЦРВЕНОЛИСНЕ ШЉИВЕ НАУЧНО ТЕХНОЛОШKИ ПАРK ЧАЧАK ДОБИО СОЛАРНУ ЕЛЕKТРАНУ