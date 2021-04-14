ДВЕ ТРЕЋИНЕ БОЛНИЦЕ ПРЕТВОРЕНО У КОВИД БОЛНИЦУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 14 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ДВЕ ТРЕЋИНЕ БОЛНИЦЕ ПРЕТВОРЕНО У КОВИД БОЛНИЦУ ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 20054 Povezani sadržaji МИНИСТАРСТВО ЗА РАД УТВРДИЛО УСЛОВЕ ЗА ИЗЛАСKЕ KОРИСНИKА СОЦИЈАЛНИХ УСТАНОВА И ДОМОВА МИНИСТАРСТВО KУЛТУРЕ ПОДНЕЛО ЗАХТЕВ ЗА НОМИНАЦИЈУ ШЉИВОВИЦЕ ЗА УНЕСKОВУ ЛИСТУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ KУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПРЕДСТАВИЛА СЛИKОВНИЦЕ ПУ „ГИМНАЗИОН“ ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ СЕ ПОЛАКО СТАБИЛИЗУЈЕ