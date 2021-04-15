У БЕРШИЋИМА У ПОНЕДЕЉАК ВАКЦИНИСАНО 48 ЛИЦА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 15 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0 https://we.tl/t-buNUM0ttU1 ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 20061 Povezani sadržaji ЗАВРШЕНА ПРОЛЕЋНА САДЊА У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “НАША ШУМА- НАША БРИГА” Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 14. Април 2021. КОЛЕКТИВНИ ИМУНИТЕТ ТЕК КАДА ПОЛА ПОПУЛАЦИЈЕ БУДЕ ВАКЦИНИСАНО ПРЕМИЈЕРKА АНА БРНАБИЋ РЕKЛА ДА ЋЕ KРИЗНИ ШТАБ РЕЛАKСИРАТИ МЕРЕ ЧИМ ТО БУДЕ БЕЗБЕДНО