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Обележен Дан војске у Горњем Милановцу

Autor: Datum objavljivanja: 24 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ДанВојскеСрбијеобележенјејутросуГорњемМилановцу, свечаномсмотромукасарни  “ВојводаРадомирПутник”. ПрисутнимасеобратиопотпуковникНенадДражинац, командантгарнизоногместа, честитајућиприпадницимавојскеданашњивеликиисторијскидатум, истакнувшидајесрпскавојска, безобзиранатешкеусловеиоколности, крозисторијуувекбила, јестеибићефакторстабилностиистубдржаве.

-Миданаснисмоималидефилејединица, тактичко-техничкизбор, приказеиосталоштопратиовуцеремонију, штосвакаконеумањујезначајданашњегпразника.  Обележилисмонанашначиновеактивностикрозобукеитакмичењаизмеђујединица, такодасусвизапамтилидаје 23. априлДанвојске, ДанопштинеГорњиМилановациједаноднајзначајнијихдатумаунашијисторији. Војскајеувекбилаузнарод, делилањеговусудбину, атакоћебитииубудуће. Претходнагодинанијебилалака, ималисмодругогнепријатељапротивкогајетребалоборитисе. УсамомГорњемМилановцуучествовалисмоупредузимањусвихепидемиолошкихмераиуколикотонајвишиврхнареди, спремнисмозасвеизазове, ризикеипретње. Данассмонаградилинајизузетнијеприпадникеусвојимредовима. Увекјетешкоиздвојитибољеоднајбољих, алипостојитајтас, којииздвојипојединцекојисуузоросталима, којиволевојску, државу, својнародиукојеимамоповерење, атимеоправдавамонаправиначинулагањедржавеувојску – рекаојеНенадДражинац, командантгарнизоногместа, касарне „ВојводаРадомирПутник“.

Онјетакођеистакаозадовољствоштосегенерацијеновихвојникапријављујузаслужењувојногрока, наконкогасеопредељујузазаснивањерадногодносаујединицамавојскеСрбијеинагласиодајебитивојникчастипривилегијаздравихиспособних.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

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