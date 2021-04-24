Обележен Дан војске у Горњем Милановцу
ДанВојскеСрбијеобележенјејутросуГорњемМилановцу, свечаномсмотромукасарни “ВојводаРадомирПутник”. ПрисутнимасеобратиопотпуковникНенадДражинац, командантгарнизоногместа, честитајућиприпадницимавојскеданашњивеликиисторијскидатум, истакнувшидајесрпскавојска, безобзиранатешкеусловеиоколности, крозисторијуувекбила, јестеибићефакторстабилностиистубдржаве.
-Миданаснисмоималидефилејединица, тактичко-техничкизбор, приказеиосталоштопратиовуцеремонију, штосвакаконеумањујезначајданашњегпразника. Обележилисмонанашначиновеактивностикрозобукеитакмичењаизмеђујединица, такодасусвизапамтилидаје 23. априлДанвојске, ДанопштинеГорњиМилановациједаноднајзначајнијихдатумаунашијисторији. Војскајеувекбилаузнарод, делилањеговусудбину, атакоћебитииубудуће. Претходнагодинанијебилалака, ималисмодругогнепријатељапротивкогајетребалоборитисе. УсамомГорњемМилановцуучествовалисмоупредузимањусвихепидемиолошкихмераиуколикотонајвишиврхнареди, спремнисмозасвеизазове, ризикеипретње. Данассмонаградилинајизузетнијеприпадникеусвојимредовима. Увекјетешкоиздвојитибољеоднајбољих, алипостојитајтас, којииздвојипојединцекојисуузоросталима, којиволевојску, државу, својнародиукојеимамоповерење, атимеоправдавамонаправиначинулагањедржавеувојску – рекаојеНенадДражинац, командантгарнизоногместа, касарне „ВојводаРадомирПутник“.
Онјетакођеистакаозадовољствоштосегенерацијеновихвојникапријављујузаслужењувојногрока, наконкогасеопредељујузазаснивањерадногодносаујединицамавојскеСрбијеинагласиодајебитивојникчастипривилегијаздравихиспособних.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ