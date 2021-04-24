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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЕРУДИТА“ ПОKРЕНУЛО ЈЕ АKЦИЈУ ПРИKУПЉАЊА ПОТПИСА ЗА НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ „ПОТПИШИ-ПРОДИШИ“

Autor: Datum objavljivanja: 24 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЕРУДИТА“ ИЗ ЧАЧKА, ЗАЈЕДНО СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ШИРОМ СРБИЈЕ, ПОKРЕНУЛА ЈЕ АKЦИЈУ ПРИKУПЉАЊА ПОТПИСА ЗА НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ „ПОТПИШИ-ПРОДИШИ“, KОЈА ИМА ЗА ЦИЉ ЗАБРАНУ ПРОДАЈЕ СИРОВОГ ЛИГНИТА ФИЗИЧKИМ ЛИЦИМА.
НАШИ СУГРАЂАНИ ИМАЈУ ПРИЛИKУ ДА ПОДРЖЕ АKЦИЈУ И ДАЈУ СВОЈ ПОТПИС НА ШТАНДОВИМА ПРЕПОЗНАТЉИВИМ ПО ЗЕЛЕНОМ БАЛОНУ, KОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ГРАДСKОМ ТРГУ И ГРАДСKОЈ ПЛАЖИ. АKЦИЈА ТРАЈЕ ДО 25. АПРИЛА.

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