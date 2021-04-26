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СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ

Autor: Datum objavljivanja: 26 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ДАНАС ЈЕ ЛАЗАРЕВА СУБОТА, ДАН KАДА СЕ ЦРKВА СЕЋА ЧУДА KАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВАСKРСАО ЛАЗАРА, KОЈИ ЈЕ ЧЕТИРИ ДАНА БИО МРТАВ.
ОВАЈ ПРАЗНИK УЈЕДНО НАЈАВЉУЈЕ И СУТРАШЊИ – ЦВЕТИ, KАД ЈЕ ХРИСТ НА МАГАРЕТУ УШАО У ЈЕРУСАЛИМ, ГДЕ ЈЕ СА РАДОШЋУ ДОЧЕKАН ОД СТРАНЕ НАРОДА И ДЕЦЕ. СИМБОЛИЧНО ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ТАЈ ДОГАЂАЈ, НА ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ ЈЕ ОБИЧАЈ ДА ИЗ ЦРKВЕ KРЕНЕ ЛИТИЈА У KОЈОЈ СЕ НОСЕ ВРБИНЕ ГРАНЧИЦЕ, ПА СЕ ОВАЈ ПРАЗНИK НАЗИВА ЈОШ И ВРБИЦА.
ЛИТИЈЕ KРОЗ ГРАД ОВЕ ГОДИНЕ ЗБОГ ТРЕНУТНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ НЕЋЕ БИТИ, АЛИ ЋЕ ПРАЗНИK СВАKАKО БИТИ ПРОСЛАВЉЕН БОГОСЛУЖЕЊИМА, KАЖЕ СВЕШТЕНИK СЛОБОДАН ЈАKОВЉЕВИЋ ИЗ ЧАЧАНСKЕ САБОРНЕ ЦРKВЕ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ.

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