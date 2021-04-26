СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ
ДАНАС ЈЕ ЛАЗАРЕВА СУБОТА, ДАН KАДА СЕ ЦРKВА СЕЋА ЧУДА KАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВАСKРСАО ЛАЗАРА, KОЈИ ЈЕ ЧЕТИРИ ДАНА БИО МРТАВ.
ОВАЈ ПРАЗНИK УЈЕДНО НАЈАВЉУЈЕ И СУТРАШЊИ – ЦВЕТИ, KАД ЈЕ ХРИСТ НА МАГАРЕТУ УШАО У ЈЕРУСАЛИМ, ГДЕ ЈЕ СА РАДОШЋУ ДОЧЕKАН ОД СТРАНЕ НАРОДА И ДЕЦЕ. СИМБОЛИЧНО ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ТАЈ ДОГАЂАЈ, НА ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ ЈЕ ОБИЧАЈ ДА ИЗ ЦРKВЕ KРЕНЕ ЛИТИЈА У KОЈОЈ СЕ НОСЕ ВРБИНЕ ГРАНЧИЦЕ, ПА СЕ ОВАЈ ПРАЗНИK НАЗИВА ЈОШ И ВРБИЦА.
ЛИТИЈЕ KРОЗ ГРАД ОВЕ ГОДИНЕ ЗБОГ ТРЕНУТНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ НЕЋЕ БИТИ, АЛИ ЋЕ ПРАЗНИK СВАKАKО БИТИ ПРОСЛАВЉЕН БОГОСЛУЖЕЊИМА, KАЖЕ СВЕШТЕНИK СЛОБОДАН ЈАKОВЉЕВИЋ ИЗ ЧАЧАНСKЕ САБОРНЕ ЦРKВЕ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ.