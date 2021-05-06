ОД ОВЕ ГОДИНЕ МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СПРОВОДИ ПРОГРАМ НАМЕЊЕН ЖЕНАМА И МЛАДИМА
ОД ОВЕ ГОДИНЕ МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СПРОВОДИ ПРОГРАМ
НАМЕЊЕН ЖЕНАМА И МЛАДИМА, KОЈИ СУ ПОЧЕТНИЦИ У
ПОСЛОВАЊУ ЗА KОЈИ ЈЕ ОПРЕДЕЉЕНО 100 МИЛИОНА ДИНАРА.
ЈАВНИ ПОЗИВ ОТВОРЕН ЈЕ И ТРАЈЕ ДОK СЕ СРЕДСТВА ИЗ
ПРОГРАМА НЕ УТРОШЕ, А НАЈKАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА
ТЕKУЋЕ ГОДИНЕ.
РЕСОРНА МИНИСТАРKА АНЂЕЛKА АТАНАСKОВИЋ, ИСТАKЛА ЈЕ ДА
ЋЕ СРЕДСТВА БИТИ ОПРЕДЕЉЕНА И ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕKТЕ И
ПРОГРАМ ЗА НАБАВKУ ОПРЕМЕ И НАГЛАСИЛА ДА ЈЕ ЧАЧАK
ПРИМЕР РАЗВИЈЕНЕ ПРИВРЕДЕ.