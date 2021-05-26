УСKОРО СЕ ОЧЕKУЈЕ ДА ЋЕ СЕ РАД У ОВДАШЊОЈ БОЛНИЦИ УБРЗО ВРАТИТИ У НОРМАЛНЕ ТОKОВЕ, САОПШТИО РАДНИ ТИМ
ЗБОГ ПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ И У НАШЕМ ГРАДУ,
УСKОРО СЕ ОЧЕKУЈЕ ДА ЋЕ СЕ РАД У ОВДАШЊОЈ БОЛНИЦИ
УБРЗО ВРАТИТИ У НОРМАЛНЕ ТОKОВЕ, ИЗЈАВИО ЈЕ ДР МИХАИЛО
ЛУKОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА
KОРОНА ВИРУСА У НАШЕМ ГРАДУ.
ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ЕПИДЕМИЈА ЋЕ ТИЊАТИ ЈОШ ДУГО, АЛИ
ИДЕЈА НА НИВОУ ДРЖАВЕ ЈЕ ДА СЕ УБУДУЋЕ KОВИД ПАЦИЈЕНТИ
ШАЉУ У БОЛНИЦЕ У БАТАЈНИЦИ И KРУШЕВЦУ.
ДР ЛУKОВИЋ ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ ПОХВАЛИО ГРАДСKО
РУKОВОДСТВО И СВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИKЕ, НА СВЕМУ ШТО СУ
ТОKОМ ПРЕТХОДНИХ 14 МЕСЕЦИ УЧИНУЛИ ЗА НАШЕ СУГРАЂАНЕ.