ОДРЖАН КОНЦЕРТ ЧАЧАНСКЕ МУЗИЧКЕ ГРУПЕ ПОКО РУБАТО Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 27 maja, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0 У ВЕЛИКОЈ САЛИ ДОМ АКУЛТУРЕ ОДРЖАН КОНЦЕРТ ЧАЧАНСКЕ МУЗИЧКЕ ГРУПЕ ПОКО РУБАТО ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 20310 Povezani sadržaji Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 26. Мај 2021. ОГРАНИЧЕЊА ЗА КОВИД ПАКЕТЕ ПОМОЋИ ПОДРАЗУМЕВАЈУ ОГРАНИЧЕЊА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ МАТУРАНТИ ЧАЧАНСKЕ ГИМНАЗИЈЕ ПРОСЛАВИЛИ ЗАВРШЕТАK СРЕДЊОШKОЛСKОГ ОБРАЗОВАЊА У ГАЛЕРИЈИ РИСИМ ПРОМОВИСАНА KЊИГА „УМЕТНОСТ И СТВАРНОСТ“ ДР САШЕ РАДОЈЧИЋА